Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 8—9 августа

Австралийский доллар 57,7548
Английский фунт 110,6454
Белорусский рубль 27,8682
Гонконгский доллар* 10,4724
Дирхам ОАЭ 22,3735
Доллар США 82,1665
Евро 94,8366
Индийская рупия** 86,2971
Казахстанский тенге** 17,5765
Канадский доллар 58,6150
Китайский юань 12,1655
СДР 112,2805
Сингапурский доллар 64,0724
Турецкая лира* 17,2806
Украинская гривна* 18,3580
Шведская крона* 86,8149
Швейцарский франк 101,3026
Японская иена** 51,8204

*За 10. **За 100.