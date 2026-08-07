На длинный срок

Средний срок POS-кредита в Татарстане в июне 2026 года вырос на 19,3% год к году и составил 16,7 месяца, а средний чек — 73,1 тыс. руб. (+8,6% к маю). В целом по регионам ПФО показатель прибавил 13–20%, по России — 18%, увеличившись до 16,4 месяца. Эксперты связывают рост срока с банковским контролем долговой нагрузки заемщиков и общим охлаждением спроса на розничное кредитование, а опережающую динамику в Татарстане — с экономическими особенностями региона и более высокой потребительской активностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане средний срок POS-кредита вырос на 19,3%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане средний срок POS-кредита вырос на 19,3%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Татарстане средний срок POS-кредита в июне 2026 года составил 16,7 месяца, увеличившись на 19,3% по сравнению с июнем прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Средний чек в республике за месяц вырос на 8,6%, до 73,1 тыс. руб. По темпам роста срока в Приволжском федеральном округе республика уступает только Саратовской области, где срок вырос на 20%, до 16,8 месяца. Третье место заняла Башкирия — 16,6 месяца (+19,4%) при среднем чеке 64,2 тыс. руб. (+3,9% к маю).

В остальных регионах ПФО средний срок POS-кредита и средний чек в июне 2026 года выглядят следующим образом: в Оренбургской области — 16,5 месяца (+17%) и 60,6 тыс. руб. (+5,9% к маю), в Самарской — 16,4 месяца (+16,3%) и 71,4 тыс. руб. (+7%), в Удмуртии — 16,4 месяца (+13,1%) и 63,5 тыс. руб. (+8%), в Пермском крае — 16,2 месяца (+15,7%) и 63,6 тыс. руб. (+2,3%), в Нижегородской области — 15,4 месяца (+17,6%) и 61,8 тыс. руб. (+4,4%).

В целом по России средний срок POS-кредита в июне 2026 года вырос на 18% год к году, до 16,4 месяца, а по сравнению с маем — на 12,5%. Наибольшая динамика роста среднего срока POS-кредита среди топ-30 зафиксирована в Северной Осетии — Алании (+61,3%), Ставропольском крае (+31,7%), Ростовской области (+22,2%), Краснодарском крае (+21%) и Саратовской области (+20%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год вырос на 14,4% и 15,2% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает рост сроков с политикой банков по контролю долговой нагрузки. «Увеличение сроков кредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа. При этом спрос на POS-кредиты со стороны граждан, а также аппетит к риску у банков по-прежнему на довольно низком уровне»,— отмечает он. По его словам, при одобрении кредитов банки предъявляют повышенные требования к качеству кредитных историй, чтобы снизить риски просрочки.

Партнер Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский добавляет, что динамика отражает общий сдержанный тренд на рынке потребкредитования. «В крупных городах с активной потребительской активностью спрос на покупку непродовольственных товаров с цикличным оборотом сохраняется, так как эти товары просто надо покупать, но при этом есть такие факторы, как повышенные требования банков к заемщику и общая высокая закредитованность граждан, поэтому-то мы и наблюдаем постепенный рост срока кредитования»,— говорит эксперт.

По мнению господина Жарского, увеличение срока закономерно отражает и желание банков выдавать такие кредиты с дополнительной гарантией возврата за счет более низкого ежемесячного платежа, и желание заемщика брать кредит с меньшим обременением.

Более высокие темпы в Татарстане эксперт связывает с экономическими особенностями региона и в целом большей потребительской активностью, чем в других регионах ПФО. По его прогнозу, средний срок POS-кредита продолжит постепенно увеличиваться, а заемщики с растущим уровнем закредитованности будут все чаще уходить в альтернативные формы кредитования, минуя банки.

Анар Зейналов