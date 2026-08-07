Воронежская предпринимательница требует с местной торговой фирмы 135 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск местной индивидуальной предпринимательницы Елизаветы Бирюковой к местному же ООО «Вита+» Анны Загородневой, специализирующемуся на оптовой торговле фруктами и овощами. Сумма требований составляет 135 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть возникших претензий не раскрывается. Иск пока не принят к производству. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Вита+» зарегистрировано в 2022 году в Воронеже. Основной вид деятельности — оптовая торговля фруктами и овощами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит обществом Анна Загороднева. В 2025 году выручка общества составила 349 млн руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб. ИП Елизаветы Бирюковой зарегистрировано в Воронеже в июне 2026 года. Основной вид деятельности связан с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что хозяйку торговой фирмы ООО «Сититрейд Черноземье» из Воронежа оштрафовали за неуплату налогов на 61 млн руб.

Егор Якимов