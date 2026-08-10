В Черноземье 11 августа ожидается жаркая и пасмурная погода, до +27°C

Во вторник, 11 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +16°C до +27°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем поднимется до +27°C, вечером опустится до +25°C, а ночью составит +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем воздух прогреется до +26°C, вечером ожидается +23°C, а ночью температура сохранится на уровне +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром ожидается +18°C, днем — +26°C, вечером — +23°C, а ночью температура опустится до +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +25°C, вечером будет +22°C, а ночью столбик термометра покажет +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +17°C, днем — +26°C, вечером температура составит +23°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +17°C, днем — +25°C, вечером — +22°C, а ночью температура опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

Денис Данилов