В Черноземье 10 августа ожидается жаркая погода, до +27°C

В понедельник, 10 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая погода без осадков. Температура будет варьироваться от +13°C до +27°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +19°C, днем поднимется до +27°C, вечером опустится до +23°C, а ночью будет +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +19°C, днем воздух прогреется до +25°C, вечером ожидается +22°C, а ночью температура сохранится на уровне +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром ожидается +17°C, днем — +25°C, вечером — +22°C, а ночью температура опустится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +24°C, вечером будет +21°C, а ночью столбик термометра покажет +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +16°C, днем — +24°C, вечером — +21°C, а ночью — +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром будет +17°C, днем — +24°C, вечером — +20°C, а ночью температура опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

Денис Данилов