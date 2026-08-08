В Черноземье 9 августа ожидается жаркая погода, до +27°C

В воскресенье, 9 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая и пасмурная погода. В некоторых районах возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +14°C до +27°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +22°C, днем поднимется до +27°C, вечером опустится до +24°C, а ночью будет +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +22°C, днем воздух прогреется до +25°C, вечером ожидается +23°C, а ночью температура сохранится на уровне +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +20°C, днем — +25°C, вечером — +21°C, а ночью — +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +21°C, днем поднимется до +25°C, вечером опустится до +22°C, а ночью будет +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +19°C, днем — +24°C, вечером температура опустится до +21°C, а ночью — +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +21°C, днем — +25°C, вечером вновь будет +21°C, а ночью столбик термометра покажет +15°C. Возможны осадки в виде дождя. Ветер до 4 м/с.

Денис Данилов