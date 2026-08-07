Самарская таможня признала ошибку с требованием от импортера 69 млн рублей

Благодаря вмешательству транспортной прокуратуры восстановлено право участника внешнеэкономической деятельности на получение таможенной преференции в размере 69 млн руб., сообщила в пятницу Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, по обращению представителя организации (участника внешнеэкономической деятельности) о нарушении законодательства при предоставлении таможенных льгот и преференций ульяновской транспортной прокуратурой была проведена проверка, которая показала, что ульяновская служба Самарской таможни проводила проверку массива деклараций импортера и необоснованно установила начисления на товары, ввозимые из государства, входящего в зону свободной торговли, в виде таможенных пошлин на сумму более 69 млн руб.

По данным «Ъ-Волга», речь идет о московской компании ООО «Кладинг Солушнс» (производитель вентилируемых металлических фасадов и интерьеров). Компания работает с кооперации с сербским заводом Cladding Solutions, который и поставляет ей материалы для дальнейшего производства. У Сербии есть соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС и странами, входящими в этот экономический союз.

В транспортной прокуратуре «Ъ-Волга» пояснили, что ульяновские таможенники почему-то пришли к выводу о том, что нет оснований освобождать компанию от уплаты таможенных пошлин в связи с отсутствием подтверждений с сербской стороны. «Но такие документы были, и таможня могла это установить», — отметили в надзорном ведомстве.

Ульяновский транспортный прокурор, защищая права субъекта предпринимательской деятельности, внес начальнику таможни представление, по результатам рассмотрения которого таможня провела дополнительную проверку, в ходе которой установлены подтверждающие сведения о соблюдении участником внешнеэкономической деятельности порядка и условий предоставления тарифных преференций.

Андрей Васильев, Ульяновск