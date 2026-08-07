Парк в воронежском Калаче вошел в пятерку лучших градостроительных практик в РФ

Природный парк «Пеньковая гора» в городе Калач Воронежской области вошел в число лучших градостроительных проектов страны по итогам всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика — 2025». Об этом сообщили в региональном министерстве архитектуры и градостроительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Природный парк «Пеньковая гора» в Калаче

Фото: Telegram-канал министерства архитектуры и градостроительства Воронежской области Природный парк «Пеньковая гора» в Калаче

Фото: Telegram-канал министерства архитектуры и градостроительства Воронежской области

Опыт благоустройства и развития этой общественной территории занял пятое место в специальной номинации Минстроя РФ «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Как отмечают в региональном минстрое, проект «Пеньковая гора» представляет собой пример успешной эксплуатации малоиспользуемой территории. В основе концепции лежит уникальный природный объект — вторая по протяженности в России и Восточной Европе рукотворная меловая пещера с подземными храмами.

Проект благоустройства разработала команда воронежских архитекторов при кураторстве облправительства совместно с администрацией Калача еще в 2018 году. Заявка победила в первой кампании всероссийского конкурса малых городов, что позволило привлечь федеральный грант в размере 50 млн руб. Официальное открытие обновленного пространства состоялось в 2019 году.

Сегодня «Пеньковая гора», как заверяют власти, превратилась в центр общественной жизни и популярную туристическую локацию. На территории парка оборудованы хлебная площадь, фудкорт и барбекю-зона, детские площадки, «босоногая» экотропа, амфитеатр и купольные беседки. Ежегодно парк принимает до 25 тыс. гостей, здесь создано 26 рабочих мест, а около 30 местных мастеров реализуют свою продукцию через сувенирную лавку.

Федеральный конкурс Минстроя проводится ежегодно с 2017 года. Его суть заключается в выявлении, поощрении и тиражировании наиболее эффективных региональных управленческих моделей. Как поясняют в Минстрое РФ, практики-лауреаты получают не только федеральное признание, но и возможность быть растиражированными по всей стране, задавая новые стандарты в области инфраструктурного проектирования и строительного менеджмента.

В мае 2018 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Калач уже входил в число победителей всероссийского конкурса, организованного Минстроем в других номинациях. Тогда речь также шла о проекте благоустройства парка «Пеньковая гора».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Городки поработали на комфорте».

Диана Нагайцева