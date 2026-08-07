Прокуратура Орска добилась выплат детям погибшего бойца СВО

Прокуратура Советского района Орска провела проверку по обращению бывшей супруги погибшего участника специальной военной операции. Женщина с двумя дочерьми проживает в Орске, однако семья оставалась зарегистрированной в другом регионе, что создавало препятствия для оформления положенных детям выплат. О ситуации сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Поскольку юридического подтверждения проживания несовершеннолетних на территории Оренбургской области не было, заявительница не могла обратиться в компетентные органы для решения вопроса о назначении компенсаций. В связи с этим прокуратура обратилась в суд для установления факта проживания детей в регионе.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства. После вступления решения в силу каждой из дочерей погибшего бойца перечислено по 1 млн руб.

Яна Вежлева