Владельца ульяновской нефтяной компании обвиняют в сокрытии 48 млн рублей налогов

Прокуратура Ульяновской области, утвердив обвинительное заключение, направила в суд уголовное дело владельца «Нефтяной топливной компании» Андрея Аладина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений ч. 1 ст. 199 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, 48-летний директор ООО «Нефтяная топливная компания» (НТК) Андрей Аладин, использовав подложные счета-фактуры ряда коммерческих организаций, направлял с 2021 года по 2024 год в региональное управление ФНС налоговые декларации, в которых уменьшал суммы НДС на суммы вычетов, полученных по недостоверным документам псевдоконтрагентов. Всего в бюджет не было уплачено 48,4 млн руб.

В целях возмещения ущерба наложен арест на принадлежащие Аладину автомобиль марки «Мерседес-Бенц», прицеп к легковому автомобилю и долю в уставном капитале ООО «НТК».

Нефтяная топливная компания была зарегистрирована в Ульяновске . 100% компании принадлежит Андрею Аладину. По итогам 2023 года (последний отчет) выручка компании составила 696 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб. В январе 2026 года УФНС подала в арбитражный суд иск о банкротстве компании с суммой исковых требований 151,3 млн руб., из них 97,4 млн руб. — основной долг, 49,3 млн руб. — пени, 4,7 млн руб. — штрафы.

В апреле к рассмотрению дела в качестве третьего лица была привлечена прокуратура Ульяновской области. Между тем в ходе разбирательства выяснилось, что, в апреле 2024 года компания заявила о своей ликвидации, назначив ликвидатором Андрея Аладина. Бухгалтерская отчетность за 2025 год была уже представлена с нулевыми показателями. Учитывая долг компании перед бюджетом и отсутствие возможности его погасить, суд признал НТК банкротом и объявил конкурсное производство.

Сергей Титов, Ульяновск