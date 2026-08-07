Самарская область вошла в тройку лидеров по количеству отремонтированных многоквартирных домов

По итогам первого полугодия этого года в Самарской области было отремонтировано 323 многоквартирных дома. По этому показателю Самарская область заняла третье место среди субъектов России, сообщает депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На первом месте находится Москва (987 МКД), затем идет Волгоградская область (496). После Самарской области в пятерке находятся Свердловская область (290) и Воронежская область (235).

«По итогам первого полугодия 2026 года в России завершили капитальный ремонт более чем 8,4 тыс. МКД. Было выполнено 18,3 тыс. различных видов работ, включая ремонт кровель, фасадов, инженерных сетей и замену лифтов, а общая площадь отремонтированного жилья превысила 36,7 млн кв. м», — отмечает Владимир Кошелев.

Руфия Кутляева