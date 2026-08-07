Самарская область вошла в тройку лидеров по количеству отремонтированных многоквартирных домов
По итогам первого полугодия этого года в Самарской области было отремонтировано 323 многоквартирных дома. По этому показателю Самарская область заняла третье место среди субъектов России, сообщает депутат Госдумы Владимир Кошелев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
На первом месте находится Москва (987 МКД), затем идет Волгоградская область (496). После Самарской области в пятерке находятся Свердловская область (290) и Воронежская область (235).
«По итогам первого полугодия 2026 года в России завершили капитальный ремонт более чем 8,4 тыс. МКД. Было выполнено 18,3 тыс. различных видов работ, включая ремонт кровель, фасадов, инженерных сетей и замену лифтов, а общая площадь отремонтированного жилья превысила 36,7 млн кв. м», — отмечает Владимир Кошелев.