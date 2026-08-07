Площади пермского ТЦ «Айсберг Модерн» займет кластер креативных индустрий

В здании ТЦ «Айсберг Модерн» на ул. Попова, 22, разместится Центр креативных индустрий. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своих соцсетях. Проект реализуется правительством региона и НИУ «Высшая школа экономики». Набор резидентов начнут уже в этом году, а сам Центр откроется в начале 2027 года. Также в «Айсберге Модерн» разместится один из корпусов «ВШЭ» для студентов креативных направлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Рабочая встреча о деталях проекта состоялась сегодня между губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и ректором НИУ «ВШЭ» Никитой Анисимовым. Господин Махонин отметил, что у малого бизнеса и студенчества в регионе есть запрос на площадку для реализации проектов в сфере креативных индустрий. «В центре ребята смогут проходить практику и стажировки, решать реальные задачи по развитию бизнеса и запускать собственные проекты», — написал губернатор. Там же будут открыты лаборатория дизайна и цифрового прототипирования, художественные мастерские, студии для съемки фото, видео и записи подкастов, образовательные пространства, переговорные и рабочие места для резидентов.

Пятиэтажный ТЦ «Айсберг Модерн» на ул. Попова, 22, был построен в 2014 году структурой бизнесмена Александра Кириленко. Он является второй очередью ТЦ «Айсберг». Общая площадь объекта составляет свыше 8,5 тыс. кв. м. Якорные арендаторы — электронный дискаунтер «Ситилинк», супермаркет «Семья», гастроном здоровых продуктов «Лакшми», магазин одежды Oodji, а также ресторан «Бургер Клаб». Ранее местные СМИ сообщали, что с 1 августа этого года «Айсберг Модерн» закрыли на ремонт, работу продолжили только точки общепита.