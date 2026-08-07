Проект строительства промпарка «Татищев» в Перми получил статус приоритетного инвестиционного

Сегодня на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае инвестпроекту по строительству производственно-офисного комплекса «Промпарк “Татищев”» присвоен статус «приоритетный», сообщает пресс-служба правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Проект по созданию промпарка «Татищев» предусматривает строительство современного комплекса формата «лайт-индастриал», который включит два производственно-офисных здания общей площадью более 11 тыс. кв. м. Комплекс предложит готовые решения для размещения производственных линий, складирования готовой продукции и организации офисной работы. Общий объем инвестиций в проект составит 800 млн руб. Ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца 2031 года.

Статус «приоритетного инвестиционного проекта» позволит инвестору получить административное сопровождение проекта, а также земельный участок общей площадью 3,4 га в аренду без проведения торгов.

Напомним, как сообщал «Ъ-Прикамье» в мае, учредителем ООО «Промпарк “Татищев”» выступила инвестиционно-строительная группа «Развитие».

СГ «Развитие» с 2011 года работает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. Как указано на сайте компании, за время существования группа возвела более 50 домов. «Развитие» также производит стройматериалы и поставляет их предприятиям отрасли. По 25% ООО «ИСГ “Развитие”» принадлежит Алексею Раеву и Ирине Равцовой, по 16,6% — Николаю Булатову, Георгию и Николаю Кочкиным.