В Перми осудили организатора и участников преступного сообщества в сфере незаконной миграции

Ленинский суд Перми вынес приговор организатору преступного сообщества, занимавшегося организацией незаконной миграции и трем его подельникам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Как установило следствие, с 2021 по 2024 год сотрудники Российского университета дружбы народов (РУДН), а также индивидуальные предприниматели организовали преступное сообщество, в состав которого вошли 17 человек. За деньги они проводили прием экзаменов у иностранцев на знание русского языка и истории России, обеспечивая положительный результат тестирования. Это позволяло мигрантам получать патент, вид на жительство, разрешение на временное проживание и гражданство России. В общей сложности фигуранты легализовали пребывание на территории России 500 иностранных граждан.

Организатору преступного сообщества назначено наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы условно со штрафом, руководителю структурного подразделения назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, остальным двум участникам преступного сообщества назначено наказание от 6 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В ходе следствия семь фигурантов заключили досудебные соглашения. Уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство и направлены в суды Перми, Москвы и Тулы для рассмотрения по существу. Один из фигурантов объявлен в международный розыск. Также в судах на рассмотрении находятся уголовные дела в отношении остальных двух организаторов и семи участников преступного сообщества.