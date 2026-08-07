В Орске суд вынес приговор таксисту, который оставил ребенка в автолюльке на улице

В Орске суд признал виновным 29-летнего мужчину по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Его приговорили к обязательным работам на 250 часов. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, вечером 21 марта жительница Орска вместе со своей сестрой заказала такси. На вызов приехал подсудимый на автомобиле «Лада Калина». Женщина села на заднее сиденье и поставила рядом автолюльку со своим малолетним ребенком. Ее сестра села впереди.

Во время движения водитель остановил автомобиль и без причины потребовал, чтобы пассажиры покинули салон. Он вышел из машины и стал распылять содержимое перцового баллончика. Женщины тоже вышли из машины и пытались прекратить конфликт, уговаривали фигуранта продолжить движение. Но водитель «попытался скрыться от пассажиров, сел в машину и уехал, несмотря на то, что ребенок оставался в автомобиле».

Спустя некоторое время подсудимый оставил малолетнего ребенка возле отдела полиции. Его обнаружили прохожие.

Руфия Кутляева