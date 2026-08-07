В Прикамье объявлено штормовое предупреждение

8 августа на большей части Пермского края ожидается грозовая активность, в южных районах — со шквалами. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края». Скорость ветра ожидается до 80 км/ч. Количество осадков может достигать 15-20 мм, локально может выпасть больше. Воздушная масса снова будет иметь высокое влагосодержание, а температура точки росы достигнет +20°С.

Температура воздуха на большей части Прикамья днем составит от +21 до 26°С, на юге до +28…+30°С.

ГУ МЧС России по Прикамью предупредило о возможных опасных природных явлениях в трех муниципалитетах: Красновишерском, Гайнском и Чердынском округах. Из-за сильных дождей возможен подъем воды в реках.