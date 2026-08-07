«Март», открытый дрифт и бережное расхламление

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут квалификационные заезды по дрифту и большая выставка южноуральских фотографов. В театральных пространствах представят семейную драму о «блудных женах» и проведут ревизию кукольного закулисья для взрослых, а любителей экологичного образа жизни ждут на масштабный своп-маркет с лекциями о расхламлении и культуре потребления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Спорт и события

На «Трассе 74» 9 августа пройдут соревнования по открытому дрифту. Программа мероприятия рассчитана на весь день: после утренних тренировок и брифинга пилотов в 11:30 начнутся квалификационные заезды. Официальное открытие и парад пилотов запланированы на 14:00, а финальные парные заезды за призовые места стартуют в 18:30. Зрители смогут увидеть технику вблизи и пообщаться с командами в сервисном парке. Начало в 09:00. Стоимость билета 1000–1500 руб. 0+

В арт-кафе «ЛюбаПетя» (кластер Svoboda2) 9 августа состоится экологическое мероприятие «Меняйка». Проект объединяет формат свопа (обмена вещами) и образовательную площадку. Участники могут принести до четырех единиц весенне-летней одежды или предметов интерьера и обменять их другие принесенные вещи. В рамках события пройдут лекции экспертов по Zero Waste, экологичному расхламлению и городским проектам по пристройству ненужных вещей. Время проведения с 12:00 до 17:00. Вход — по предварительной регистрации (300 руб. для тех, кто пришел без вещей). 16+

В кофейне «Кофе и книги» 8 августа состоится поэтический вечер. Программа включает чтения авторских стихов челябинских литераторов, тематические игры и обсуждение известных классиков в неформальной обстановке. Начало в 18:00. Вход свободный по предварительной регистрации (обязательное условие — покупка любого напитка заведения). 18+

Выставки и лекции

В Выставочном зале Союза художников России с 6 августа работает экспозиция «Фотомастера рядом с художниками». В проекте участвуют 25 ведущих авторов Южного Урала, среди которых Олег Каргаполов, Людмила Ковалева и Дмитрий Кочергин. Зрителям представят 100 работ, охватывающих жанры психологического портрета деятелей культуры, натюрморта и пейзажа. Выставка призвана продемонстрировать разнообразие визуальных подходов в современной региональной фотографии. Вход свободный. 0+

В пространстве «Колибри» 8 августа состоится лекция «Взлом языкового барьера через погружение». Представители клуба по изучению дальневосточноазиатских языков «Кияпко» представят обзор научных подходов к изучению иностранных языков и опыт сообщества лингвистов. Участникам расскажут о разнице между постепенным и интенсивным погружением в среду, а также об использовании контекста, жестов и видеоигр как инструментов освоения живой речи. Начало в 16:00. Вход по предварительной записи. 16+

В Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина 9 августа в рамках клуба «(Не)понятное искусство» пройдет встреча, посвященная творчеству Анри де Тулуз-Лотрека. Участники обсудят влияние представителя парижского поставангарда на развитие рекламного дизайна и визуальной коммуникации. В центре внимания — история создания знаменитых афиш для кабаре Монмартра и документальные зарисовки жизни богемы конца XIX века. Начало в 13:00. Вход свободный. 12+

Экскурсии

В рамках проекта «Челябинск пешком» 8 августа пройдет авторская экскурсия Эдуарда Верховых «Влюбиться в город за 60 минут». Маршрут начнется у «Городских ворот» на Кировке и охватит архитектурный обзор центра — от классицизма и конструктивизма до капиталистического романтизма. Участникам расскажут историю застройки площади Революции, легенды ресторанных кварталов и скрытые смыслы скульптур пешеходной зоны. Начало в 15:00. Стоимость билета 500 руб. 12+

Спектакли

В «mini театре» 9 августа играют спектакль «Март». Постановка по пьесе Ирины Васьковской описывается как ироничная и жесткая драма о потере взаимопонимания внутри одной семьи. Герои — Миша, Елена Андреевна и Маша — сосуществуют в пространстве одной квартиры, пытаясь найти смысл в бытовой рутине и криминальных сводках. Авторы спектакля предлагают посмотреть на тьму внутри нас через призму юмора, чтобы найти силы для движения дальше. Начало в 19:00. Стоимость билета 1000–1200 руб. 16+

Челябинский театр кукол 8 августа приглашает на «Больше чем экскурсию» для взрослого зрителя. Участникам предлагают изучить специфику вечернего репертуара, познакомиться с системами управления сложными куклами и посетить цеха, где создаются декорации. Экскурсия включает посещение кабинета главного художника и столярных мастерских, а также знакомство с тайнами хранения костюмов и механизмов сцены. Начало в 19:00. Стоимость билета — от 600 руб. 16+

В пространстве «Многогранник» 14 августа представят психологический триллер по пьесе Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вульф?». Сюжет разворачивается вокруг двух пар, чья ночная встреча превращается в серию жестоких психологических игр. Постановка исследует границы человеческих отношений через остроумные диалоги и эмоциональное напряжение. Начало в 19:00. Стоимость билета 1200 руб. 18+

Кино и мастер-классы

В сети «Киномакс» с 13 августа стартуют показы отреставрированной версии классики японской анимации «Шепот сердца» (режиссер Ёсифуми Кондо, сценарий Хаяо Миядзаки). Зрители увидят историю первой любви и поиска жизненного призвания 14-летней Сидзуку в формате 4К. Лента известна детальным изображением Токио 90-х и сказочными вставками по мотивам рассказов главной героини. Стоимость билета — от 350 руб. 16+

В Киноцентре имени Оболенского 11 августа стартует показ подборки отечественного документального кино с обсуждением под руководством ведущего Станислава Сушко. Кроме того в этот же день в 18:00 представят видеозапись балета «Кармен» (постановка 2018 года). Показ пройдет в формате лектория под руководством ведущей Светланы Ветровой, которая расскажет об особенностях хореографического прочтения сюжета Мериме. Вход на оба мероприятия свободный. 18+

В Музее изобразительных искусств 9 августа пройдет мастер-класс по созданию арт-коллажа. Под руководством наставников участники освоят технику монтажа картины из фрагментов современных и ретро-журналов, вдохновляясь экспериментами художников-кубистов. Занятие направлено на развитие креативного мышления и поиск новых композиционных форм через аппликацию. Начало в 12:00. Стоимость билета — 400 руб. 16+

Евгений Рыженьков