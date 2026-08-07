Глава Прикамья вручил награды работникам пермского оборонного завода

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, член Высшего совета партии «Единая Россия», Герой России Владислав Головин и депутат Госдумы РФ от Пермского края Роман Водянов посетили ПАО «Научно-производственное объединение “Искра”». На встрече с трудовым коллективом обсуждались развитие промышленного потенциала предприятия, поддержка высокотехнологичного производства и подготовка новых кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

С производством гостей предприятия познакомил генеральный директор предприятия, доктор экономических наук Владимир Дудчак. «Мы создаем важную продукцию для технологического суверенитета и экономики всей страны. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее и готовы к реализации самых сложных проектов», — подчеркнул господин Дудчак.

«„Искра“ работает сразу по нескольким важным направлениям — от космической отрасли и энергетики до продукции для обеспечения безопасности страны, — отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. — Предприятие развивается: растут заказы, идет модернизация производства, появляются новые возможности для кооперации. Со своей стороны регион продолжит помогать в расширении заказов и подготовке кадров. В том числе в следующем году планируем завершить строительство нового корпуса инженерной школы». Отличившимся работникам предприятия были вручены благодарственные письма губернатора Пермского края и почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ.

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. С конца 2024 года ПАО входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».