В Башкирии ожидается дождь и туман

8 августа в Башкирии ожидается переменная облачность без существенных осадков, днем в северных районах будет кратковременный дождь, гроза, сообщает Башгидрометцентр.

Ночью ожидается слабый юго-западный ветер, днем его скорость увеличится до 5-10 м/с.

Столбик термометра ночью опустится до +12…+17°, днем поднимется до +28…+33°.

На некоторых участках дорог ночью и утром прогнозируется туман, из-за которого видимость сократится до 500 м — 1 км.

В Уфе синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+16°, днем — +30…+32°.

Майя Иванова