Энергетики «Т Плюс» подготовили к зиме 1,3 тыс. километров теплосетей в Перми

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» завершают плановые гидравлические испытания тепломагистралей в городе Перми. Сейчас опрессовки уже закончены в микрорайонах Садовый, Висим, Владимирский и др., проверено более 1,3 тыс. км трубопроводов. Во второй половине августа работы пройдут в микрорайоне Юбилейный. На время проверок подача горячей воды будет временно приостановлена, однако главная задача энергетиков — не только провести диагностику сетей, но и обеспечить полную безопасность жителей.

«Будьте внимательны, потому что в городе идут гидравлические испытания теплосетей. Это обязательная процедура в ходе подготовки к отопительному сезону. Чтобы избежать неприятных последствий, не заходите за ограждения мест ремонтов – это может быть опасно», — подчеркнул технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Тепло — основа комфорта в доме, но при неосторожном обращении оно может стать серьёзной угрозой. Люки тепловых камер, парящие лужи, места разлива теплоносителя требуют от горожан особого внимания.

Энергетики напоминают простые, но жизненно важные правила:

• Ни в коем случае не наступайте на крышки люков, не открывайте их и не пытайтесь залезть внутрь тепловых камер.

• Обходите стороной парящие лужи и участки с выходящим на поверхность паром или горячей водой.

• Не паркуйте автомобили на люках тепловых камер и вблизи мест ремонта теплопроводов — это опасно для машин и людей, а также может сорвать плановые работы.

• Избегайте проезда через места разлива теплоносителя: есть риск провала грунта.

Если вы заметили незакрытый или повреждённый люк, сильное парение из колодца, выход воды на поверхность, проседание грунта или обрушение дорожного покрытия — немедленно сообщайте в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания теплосетей в городе Перми. 2026 год

Перечень адресов на период 10.08–24.08.2026

ул. Рабочая, 1, 3, 3а, 3б, 5;

ул. Академика Вавилова, 4;

шоссе Космонавтов, 108, 110, 112, 113а, 114;

ул. Стахановская, 31, 45, 45б, 49, 49а, 51, 51а, 53, 55, 57, 57а, 59, 59а, 59б;

ул. Снайперов, 1, 1а, 3, 8;

ул. Мира, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16;

ул. П. Чайковского, 6а, 7, 8, 8а, 10, 11, 17, 17а, 27;

ул. Советской Армии, 17, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 27, 27б, 27в, 27г, 29;

ул. Н. Баумана, 1, 3, 5, 5б, 9, 9а;

ул. Кавалерийская, 15, 17.

Перечень адресов на период 12.08–26.08.2026

ул. Н. Толмачёва, 13, 15, 17, 18, 32;

ул. Петропавловская, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 105, 105а, 109, 109а, 111, 115, 117, 119, 119а, 121, 185;

проезд Я. Коласа, 9, 11;

ул. Екатерининская, 196, 214, 216, 218/41, 220, 224;

ул. В. Ленина, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 96, 98, 100, 102;

ул. Н. Крисанова, 23, 25, 27, 29, 39а;

ул. Г. Плеханова, 33, 36, 38, 39, 39/5;

ул. П. Хохрякова, 25.

Перечень адресов на период 13.08–27.08.2026

Свердловский район:

ул. Героев Хасана, 42, 42в, 45, 48, 70, 72, 73, 109/3, 109/2a, 109/2б, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117, 123, 127, 145а, 147, 149, 149б, 149в, 151а, 153, 155, 157, 159;

ул. Центральная ферма, 1, 2, 5, 8, 10, 15, 113.

Мотовилихинский район:

ул. А. Макаренко, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56;

ул. Студенческая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 23б, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 36, 38;

ул. Н. Крупской, 41, 41а, 42, 42а, 42б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 54, 55, 56, 57, 57а, 59, 61;

ул. Техническая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 22;

бульвар Гагарина, 18, 36, 38, 44, 44а, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 74, 74В, 78, 80, 80а, 84, 84а, 86, 86а, 88, 113б;

ул. Дружбы, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27;

ул. Н. Островского, 68, 72, 72а, 64, 64а, 70, 72, 76а, 76б, 82;

ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32;

ул. Народовольческая, 37;

ул. Революции, 2, 2а, 3, 3/1, 3/2, 3/4а, 3/4б, 3/4в, 3/5, 3/6, 3/7, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 8, 8/2;

ул. Н. Чернышевского, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 10;

ул. Фонтанная, 1, 1а/1, 1а/2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7 8, 8а, 9, 9а, 10, 14, 16;

бульвар Гагарина,

ул. Весёлая, 1;

ул. Серединная, 19а.

Индустриальный район:

ул. Экскаваторная, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 62;

ул. Чердынская, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а;

ул. Камышловская, 21;

ул. Норильская, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13/1, 15;

ул. Архитектора Свиязева, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1;

ул. И. Сусанина, 4, 5, 6, 9;

ул. А. Карпинского, 99г, 101, 101а, 103, 107, 109, 109а, 118, 120/1.

Перечень адресов на период 14.08–24.08.2026

мкр. Гайва

ул. Кабельщиков, 23;

ул. Севанская, 2.

Перечень адресов на период 14.08–28.08.2026

ул. Танкистов, 50.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»