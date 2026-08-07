Последний магазин «Иль де Ботэ» в Перми закрывается

Единственный оставшийся в Перми магазин косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» в ТЦ «Колизей-Атриум» закрывается. Как сообщает ИА «Текст», последним днем работы магазина станет 30 августа. Ранее в Перми действовало четыре магазина федерального бьюти-ритейлера «Иль де Ботэ»: в ТРК «Семья», «СпешиLove», «Колизее-Атриум», а также на Комсомольском проспекте, 24.

В июне представители сети «Иль де Ботэ» сообщали «Ъ-Прикамье», что не планируют сокращать свое присутствие в регионе. Тогда в компании пояснили, что Пермский край остается важным регионом присутствия бренда. Сеть планировала дальнейшее укрепление локальной позиции. Стоит отметить, что закрытие торговых точек федеральных ритейлеров продолжается в Перми уже несколько лет. Этим летом из региона окончательно ушел один из крупнейших в России брендов Rendez-Vous. В компании пояснили это решение оптимизацией. Также прекратил работу очередной магазин «М.Видео».