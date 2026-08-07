В Уфе на нескольких улицах ограничат движение

Из-за работ на инженерных коммуникациях в Уфе частично ограничат движение транспорта на нескольких участках улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

С 7 по 27 августа перекроют две полосы проезжей части, примыкающие к разделительной полосе напротив дома 45 на улице Пушкина.

С 7 по 31 августа закроют одну полосу проезжей части по четной стороне улицы Степана Злобина, возле дома 38

С 10 по 30 августа будет закрыта одна полоса по четной стороне улицы Чернышевского, в районе дома 13 по улице Ленина.

Майя Иванова