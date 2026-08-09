К домовым чатам в мессенджере Max присоединились более 350 тыс. жителей Прикамья

К официальным домовым чатам в национальном мессенджере Max присоединились 352,7 тыс. жителей Пермского края. Такие данные приводит Инспекция государственного жилищного надзора в Пермском крае (ИГЖН).

Владельцем домового чата является ИГЖН, а непосредственное администрирование осуществляет управляющая организация (УК или ТСЖ). Домовой чат функционирует даже при ограниченном доступе к интернету, что гарантирует жильцам доступ к нему в любых условиях.

В ИГЖН уточнили, что отсутствие домового чата в Max или обязательной информации в нем может стать основанием для проверки. За нарушения предусмотрены штрафы: для управляющих компаний — от 250 до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет.