Депутат горсовета Уфы вышел из числа совладельцев застройщика «Ар-Рахман»

В уфимском ООО «Ар-Рахман» изменилась структура владения уставным капиталом. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Уфа урбан девелопмент» увеличило свою долю с 26% до 46,75%.

Духовное управление мусульман Башкирии продолжит владеть четвертью общества. Неизменной останется доля ООО «Инвест плюс» (24,5%). Четвертым учредителем останется уфимский предприниматель Дмитрий Король, доля которого уменьшилась с 17,87% до 3,75%.

С конца июля — начала августа учредителями «Ар-Рахмана» перестали быть депутат горсовета Уфы Руслан Зайнуллин (стоял у истоков компании) и его ООО «Волна. Управление активами».

ООО «Ар-Рахман» зарегистрировано в марте 2024 года. Компания планировала застройку территории возле мечети «Ар-Рахим» на въезде в Уфу. На территории между проспектом Салавата Юлаева, улицами Мингажева и Коммунистической возможно строительство пяти жилых комплексов на 2,5 тыс. человек с домами высотой до 30 этажей. В разное время соучредителями компании выступали благотворительный фонд «Саваб», ООО «Старый Кремль», предприниматель и депутат горсовета Уфы Александр Дегтев и управляющая компания «Целевой капитал».

Идэль Гумеров