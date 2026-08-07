Жители Башкирии с начала года встретили более 1 тысячи диких животных

С начала года диспетчеры Центра обработки вызовов системы-112 приняли свыше 1 тыс. сообщений о встречах с дикими животными, сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС. Жители встречают зверей около своих домов,

Больше всего обращений связано с лисами (382 случая), косулями (278), лосями (129), змеями (69), медведями (48), кабанами (30) и волками (23 случая).

Основные причины появления зверей в населенных пунктах — поиск еды и изменение привычных мест обитания, отметил председатель госкомитета Кирилл Первов.

Майя Иванова