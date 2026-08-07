Медицина стала самым популярным направлением у абитуриентов в 2026 году

В период подачи документов в учебные заведения в этом году абитуриенты чаще всего посещали сайты крупных российских вузов и колледжей медицинского профиля — на них пришлось около 40% посещений. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные пользователей на сайтах учебных заведений, специализирующихся на определенных областях знаний.



Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

На втором месте по интересу оказались сайты учебных заведений авиационного профиля — на них пришлось 17% посещений. Следом расположились ресурсы вузов и колледжей, связанных с радиосвязью, — 15%. На четвертом расположились музыкальные учебные заведения (12%), и на пятом — театральные вузы и колледжи (9%). На дизайн и декоративно-прикладное искусство пришлось лишь 7%.

Интерес к образовательным направлениям заметно различался у девушек и юношей. Самая высокая доля девушек зафиксирована среди посетителей сайтов вузов и колледжей, ориентированных на дизайн — 61%. Девушки также преобладали среди аудитории ресурсов медицинского (56%), музыкального (55%) и театрального направлений (53%).

Юноши чаще составляли аудиторию сайтов технических учебных заведений. Их доля среди посетителей ресурсов авиационного профиля достигла 63%, а сайтов вузов и колледжей, связанных с радиосвязью, — 60%.

При этом соотношение юношей и девушек различалось в зависимости от типа учебного заведения. Так, среди посетителей сайтов театральных вузов девушки составляли 53%, тогда как аудитория сайтов театральных колледжей немного чаще была «мужской» — на юношей пришлось 51%.

Различия заметны и в интересе к сайтам учебных заведений, где представлено направление радиосвязи. Доля девушек, посещавших сайты профильных колледжей, составила 47%, тогда как ресурсы университетов — лишь 39%. У юношей разрыв оказался ещё заметнее: ресурсы колледжей посещали 70%, университетов — 62%.

Среди сайтов профильных университетов больше всего внимания пользователей привлекли Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, Сеченовский Университет и Московский авиационный институт. Среди колледжей наиболее популярными оказались сайты Медицинского колледжа № 1 в Москве, Иркутского авиационного техникума и Свердловского областного медицинского колледжа.

ПАО «МегаФон»