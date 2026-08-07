Реконструкция дороги по улице Дачной в Самаре завершена на 85%

В Самаре подходит к завершению реконструкция дороги по улице Дачной, которая свяжет Ленинский и Железнодорожный районы. Дорога готова более чем на 85%, сообщает глава Самары Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Первый этап строительства дороги начался в прошлом году. До этого на участке меняли коммуникации.

«Проверил ход работ. Первый слой дорожного полотна уложен. В ближайшее время дорожники уложат верхний слой, подключат систему освещения, установят дорожные знаки, пандусы. Сейчас на первый план выходят дополнительные работы, в частности, асфальтировка заездов к домам, примыканий, тротуаров, разбивка газонов, обустройство парковки, ликвидация незаконных строений и стоянок. Плодородный грунт частично уже завезен, установлены элементы “доступной среды” — тактильная плитка на пешеходных зонах. Работы идут в графике. Все замечания обозначил дорожной службе, проверю дополнительно после устранения», — сообщил Иван Носков.

Руфия Кутляева