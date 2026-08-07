Число жалоб на нижегородские больницы выросло на 22%

На 22,1% выросло количество жалоб на медицинские организации Нижегородской области, которые минздрав региона признал обоснованными. В первом полугодии 2026 года зафиксировано 387 таких жалоб, следует из ведомственной статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего за первое полугодие зарегистрировано 43,66 тыс. обращений граждан — на 5,7% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В структуре обращений жалобы занимали 3,5%. В основном пациенты обращались за консультациями (89,6%), еще 6,3% — это заявления, 0,4% — предложения и 0,2% — благодарности.

Обоснованными минздрав признал около 26% из 1,5 тыс. жалоб. Из них больше всего претензий, 123 и 105, было к качеству медпомощи и недостоверным сведениям об услугах. В первом случае таких жалоб стало больше на 36,7%, во втором — на 64%.

На организацию работы жаловались на 11,1% чаще, поступило 100 таких претензий.

Вместе с тем на 27,5%, до 29, сократилось количество жалоб на отказ в медпомощи по ОМС. Вовсе нет жалоб на лекарственное обеспечение, в первом полугодии 2025 года их было шесть.

В 1,3 раза, до 14, выросло число жалоб на профилактические мероприятия. С двух до трех увеличилось количество жалоб на взимание денег за помощь, предусмотренную ОМС.

Обоснованные жалобы поступили на 97 медорганизаций — плюс две год к году. В расчете на 1 тыс. прикрепленного населения по числу обоснованных жалоб лидирует больница №33 Ленинского района. Ее показатель увеличился с 2,6 до 5,9.

На втором месте больница №47 Ленинского района — 5,4 (годом ранее 3,3). На третьем месте — больница №34 Советского района. При этом ее показатель уменьшился с 3,9 до 3,5. Также среди лидеров по числу жалоб: больница №37 Автозаводского района (2,9), больница №39 Канавинского района (2,8), больница №24 Автозаводского района (2,4) и Кстовская ЦРБ (2,3).

Галина Шамберина