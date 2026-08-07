Инспекция выявила самые частые нарушения в состоянии детских площадок в Башкирии

Общественная палата Башкирии проверила детские и спортивные площадки в 37 районах и городах республики. Самыми частыми недостатками в их состоянии оказались повреждение качелей и горок, отсутствие информационных стендов и ограждений.

Доклад о проверке на заседании Общественной палаты Уфы представила член региональной палаты Рита Некрасова. С апреля по май мониторинг коснулся 695 площадок, не относящихся к общедомовому имущества и находящихся в общественных пространствах.

Участники заседания предложили создать единый реестр таких площадок.

Идэль Гумеров