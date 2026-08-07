В Уфе отказались от торгов для благоустройства территории возле кампуса

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы (УКХиБ) отменило конкурс по выбору подрядчика для благоустройства территории вокруг межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра. Причины отказа от торгов неизвестны.

Планировалось, что подрядчик не более чем за 10,2 млн руб. заменит бордюры и тротуары, установит тактильную плитку и пандусы, а также обновит дорожные знаки возле пересечений улицы Заки Валиди и Гоголя, Тукаева и Карла Маркса. Озеленить территорию УКХиБ собиралось газоном, спиреей, гортензией, колючей елью, бересклетом, пузыреплодником, дереном, можжевельником и другими растениями.

Конкурс был назначен на 26 августа.

Работы должны были завершиться к концу октября.

Идэль Гумеров