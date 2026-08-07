Определен подрядчик для строительства экотехнопарка в Пермском округе

Победителем конкурса на право строительства объекта «Экотехнопарк города Перми», включающего в себя мусоросортировочный комплекс и площадку мембранного компостирования, признано ООО «Асфальтобетонный завод №1». Цена контракта составит 2 млрд руб. Компания стала единственным участником торгов. Ее заявку признали соответствующей требованиям конкурсной документации.

Как указано в техническом задании, экотехнопарк должен разместиться в Пермском округе на земельном участке площадью 89 тыс. кв. м. Проектная мощность комплекса рассчитана на переработку 300 тыс. тонн мусора в год. Сдать объект требуется не позднее 12 декабря 2027 года.

ООО «АБЗ №1» зарегистрировано в Перми в июле 2014 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Выручка компании в 2025 году составила 3,38 млрд руб., чистая прибыль — 135 млн руб. По размеру выручки компания занимает шестое место среди 86 организаций отрасли в Пермском крае и 236-е место по стране.