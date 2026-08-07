Суд ввел наблюдение в отношении банкротящегося застройщика «ДДР-Липецк»
Арбитражный суд Липецкой области признал обоснованными требования заявителя в деле о банкротстве строительной компании ООО «Донбассдомнаремонт-Липецк» («ДДР-Липецк») и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Временным управляющим в «ДДР-Липецк» утвержден Валерий Жарких. Информация опубликована в арбитражной картотеке.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным Rusprofile, ООО «ДДР-Липецк» было зарегистрировано в Липецке в июле 2017 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 1 млн руб. С момента основания и по настоящее время генеральным директором фирмы является Геннадий Максимюк. Он же владеет долей в уставном капитале в размере 5%. Остальная структура собственности в открытых источниках сейчас не раскрывается. До декабря прошлого года 95% (еще ранее — 100%) долей принадлежали Артему Гнипову.
Финансовые показатели ООО «ДДР-Липецк» за 2025 год демонстрируют ухудшение: выручка снизилась на 32,7%, до 1,6 млрд руб., а чистый убыток составил 325,5 млн руб. против прибыли 27 млн руб. годом ранее.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», дело о несостоятельности стройфирмы было инициировано в феврале этого года по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Алексея Черных (Липецк). Затем заявитель был заменен на процессуального правопреемника — московское ООО УК «Деловой союз». Определением суда от 21 июля в третью очередь реестра требований кредиторов «ДДР-Липецк» были включены требования «Делового союза» на 2,5 млн руб., что включает основной долг и судебные расходы.
Кроме «Делового союза» в списке кредиторов в рамках дела сейчас представлены:
- ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;
- липецкое ООО «Бетониум»;
- московское ООО «Электростатус»;
- московское ООО «Триумф-Проект»;
- индивидуальный предприниматель Алексей Зеркин (Республика Башкортостан);
- санкт-петербургское ООО «Бизнес Процесс»;
- московское ООО «Титан СВ»;
- межрайонная инспекция ФНС №20 по Саратовской области.
Следующее заседание по делу назначено на 1 сентября.