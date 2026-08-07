Суд ввел наблюдение в отношении банкротящегося застройщика «ДДР-Липецк»

Арбитражный суд Липецкой области признал обоснованными требования заявителя в деле о банкротстве строительной компании ООО «Донбассдомнаремонт-Липецк» («ДДР-Липецк») и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Временным управляющим в «ДДР-Липецк» утвержден Валерий Жарких. Информация опубликована в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «ДДР-Липецк» было зарегистрировано в Липецке в июле 2017 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 1 млн руб. С момента основания и по настоящее время генеральным директором фирмы является Геннадий Максимюк. Он же владеет долей в уставном капитале в размере 5%. Остальная структура собственности в открытых источниках сейчас не раскрывается. До декабря прошлого года 95% (еще ранее — 100%) долей принадлежали Артему Гнипову. Финансовые показатели ООО «ДДР-Липецк» за 2025 год демонстрируют ухудшение: выручка снизилась на 32,7%, до 1,6 млрд руб., а чистый убыток составил 325,5 млн руб. против прибыли 27 млн руб. годом ранее.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», дело о несостоятельности стройфирмы было инициировано в феврале этого года по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Алексея Черных (Липецк). Затем заявитель был заменен на процессуального правопреемника — московское ООО УК «Деловой союз». Определением суда от 21 июля в третью очередь реестра требований кредиторов «ДДР-Липецк» были включены требования «Делового союза» на 2,5 млн руб., что включает основной долг и судебные расходы.

Кроме «Делового союза» в списке кредиторов в рамках дела сейчас представлены:

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;

липецкое ООО «Бетониум»;

московское ООО «Электростатус»;

московское ООО «Триумф-Проект»;

индивидуальный предприниматель Алексей Зеркин (Республика Башкортостан);

санкт-петербургское ООО «Бизнес Процесс»;

московское ООО «Титан СВ»;

межрайонная инспекция ФНС №20 по Саратовской области.

Следующее заседание по делу назначено на 1 сентября.

Денис Данилов