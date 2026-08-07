Уфимца оштрафовали за потерю пистолета

Мировой судья судебного участка № 5 Октябрьского района Уфы оштрафовал уфимца на 5 тыс. руб. за утрату пистолета (ч. 4.3 ст. 20.8 КоАП РФ). Санкции по данной статье предусматривают штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 3 лет.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов республики, в апреле этого года уфимец обнаружил пропажу пистолета.

«Утрата произошла из-за ненадлежащего контроля за условиями хранения предмета повышенной опасности»,— отметили в пресс-службе.

В ходе судебного заседания уфимец признал вину.

Олег Вахитов