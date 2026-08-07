Прокуратура Башкирии помогла взыскать алименты на 1,1 млрд рублей

Прокуратура Башкирии помогла восстановить права 358 детей на получение алиментов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в результате надзорных мероприятий были выявлены около 600 фактов нарушений со стороны судебных приставов: несвоевременный поиск должников и их имущества, непривлечение нарушителей к ответственности за уклонение от выплат, ошибки в расчетах задолженности и незаконное завершение исполнительных производств.

В адрес руководителя региональной службы судебных приставов внесены 112 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 93 должностных лица, опротестованы 275 незаконных постановлений о закрытии дел, заявили в прокуратуре.

Благодаря прокурорскому вмешательству сумма взысканной задолженности по алиментам увеличилась до 1,1 млрд руб., что на 300 млн руб. больше показателя прошлого года.

Олег Вахитов