Краевой избирком зарегистрировал на выборы всех кандидатов-одномандатников

В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов по одномандатным округам №62, 63, 64 и 65 на выборы депутатов Госдумы РФ. Были зарегистрированы все 32 кандидата, сдавшие необходимые документы. Об этом сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Впервые за историю выборов все кандидаты, сдавшие документы на регистрацию, продолжат борьбу за депутатские мандаты, — заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае Михаил Майоров. —Они представляют восемь партий. Сама процедура регистрации прошла открыто, в присутствии представителей общественности и журналистов. Все решения комиссий были обоснованными, отношение к кандидатам одинаковым. Таким образом, один из ключевых этапов избирательного процесса прошел спокойно и в полном соответствии с нормами закона».

Выборы в Госдуму РФ, Законодательное собрание Пермского края и представительные органы муниципалитетов пройдут в Единый день голосования в сентябре. Проголосовать можно будет в один из трех дней — 18, 19 или 20 сентября.