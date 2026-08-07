СК начал проверку после падения грузоподъемника с рабочим в Удмуртии

СУ СКР по Удмуртии начало проверку после падения грузоподъемника с рабочим в Глазове. Работы проводились на уровне восьмого этажа. Пострадавший 42-летний сотрудник госпитализирован.

Инцидент произошел 6 августа во время монтажных работ на улице Пехтина. Проверка проводится по статье о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК). Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изъяли документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.