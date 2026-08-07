Роспотребнадзор обратил внимание на информацию о холере в воде Оренбуржья

Региональное управление Роспотребнадзора выступило с официальным опровержением сообщений, появившихся в мессенджерах и социальных сетях, о якобы выявленных холерных вибрионах в питьевой воде на территории Оренбургской области. В ведомстве подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«В Оренбургской области эпидемиологическая ситуация по холере остается стабильной, случаи заболевания не регистрируются более 50 лет. В воздушных пунктах пропуска на государственной границе Российской Федерации осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС «Периметр», позволяющей оценить эпидемиологические риски»,— сообщили в ведомстве.

В сообщении также указано, что Роспотребнадзор проводит комплекс профилактических мероприятий: тренировочные учения с заинтересованными службами, оценку готовности медучреждений к приему пациентов с подозрением на холеру, лабораторное обследование лиц с кишечными инфекциями и контроль качества питьевой воды на всех этапах водоподготовки. По результатам бактериологических исследований проб из поверхностных водоемов и мест сброса сточных вод холерный вибрион не обнаружен.

Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. Ведомство продолжает мониторинг циркуляции возбудителя в объектах окружающей среды.

Яна Вежлева