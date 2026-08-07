Из Башкирии в Узбекистан экспортировано 19,4 тонны замороженного мяса птицы

4 августа из Башкирии в Узбекистан экспортировали 19,4 тонны замороженного мяса птицы, подготовленного птицеводческим предприятием из Благовещенска, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Всего с начала года в Узбекистан из республики экспортировали 596 тонн замороженного мяса птицы, а всего в страны СНГ отгружено 1,08 тыс. тонн готовой мясной продукции.

За аналогичный период 2025 года в страны СНГ из республики отправили 234 тонны замороженного мяса птицы.

Майя Иванова