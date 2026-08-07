В Уфе вынесли приговор директору компании за неисполнение судебных решений

Калининский райсуд Уфы приговорил к 400 часам обязательных работ директора АО ТГК «Монолит» за неисполнение решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, ранее арбитражный суд республики обязал компанию выплатить около 8 млн руб. У директора организации была реальная возможность исполнить решения суда, но он, отметили в прокуратуре, распорядился деньгами компании по своему усмотрению, направив письма контрагентам «для исключения возможности списания денег с арестованного расчетного счета».

Подсудимый не признал вину.

Майя Иванова