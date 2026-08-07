Суд оштрафовал оренбуржца за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма

В Оренбурге центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор мужчине, материалы в отношении которого были переданы региональным управлением ФСБ. Фигуранта признали виновным по двум статьям: публичное оправдание терроризма и реабилитация нацизма, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следствие установило, что мужчина разместил в одном из открытых каналов мессенджера Telegram тексты и изображения, в которых, по версии обвинения, содержались высказывания с оправданием терроризма и публичные суждения, унижающие честь ветеранов Великой Отечественной войны.

Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области возбудил и расследовал уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Центральный окружной военный суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Яна Вежлева