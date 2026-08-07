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Над Прикамьем сбили вражеские беспилотники

Сегодня утром подразделениями ПВО Министерства обороны РФ над территорией Пермского края были сбиты вражеские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Другие подробности не приводятся.

Режим беспилотной опасности, включающий приостановку полетов в аэропорту Большое Савино, действовал в регионе с 7:50 до 10:05.

Всего в период с 20 часов мск 6 августа до 8 часов 7 августа дежурными силами ПВО Министерства обороны РФ над территорией страны перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата.