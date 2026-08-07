В Оренбуржье нефтедобывающую организацию через суд обязали рекультивировать загрязненный участок
Суд удовлетворил требование прокуратуры Красногвардейского района и обязал нефтедобывающую организацию устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды посредством проведения мероприятий по рекультивации загрязненной части участка. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По информации надзорного ведомства, в сентябре 2025 года в результате разгерметизации нефтепровода, принадлежащего коммерческой организации по добыче углеводородного сырья, произошло загрязнение свыше 1,1 тыс. кв. м. плодородного слоя почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения.
Площадка находится в границах Кинзельского сельсовета Красногвардейского района.
В правительстве Оренбуржья отмечают, что с начала года министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области объявило 171 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере природоохранного законодательства. Все они своевременно отработаны, нарушения устранены. Предостережения чаще всего объявляют юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Такая предупредительная мера применяется при наличии признаков готовящегося нарушения.