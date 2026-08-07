В Оренбуржье нефтедобывающую организацию через суд обязали рекультивировать загрязненный участок

Суд удовлетворил требование прокуратуры Красногвардейского района и обязал нефтедобывающую организацию устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды посредством проведения мероприятий по рекультивации загрязненной части участка. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в сентябре 2025 года в результате разгерметизации нефтепровода, принадлежащего коммерческой организации по добыче углеводородного сырья, произошло загрязнение свыше 1,1 тыс. кв. м. плодородного слоя почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

Площадка находится в границах Кинзельского сельсовета Красногвардейского района.

В правительстве Оренбуржья отмечают, что с начала года министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области объявило 171 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере природоохранного законодательства. Все они своевременно отработаны, нарушения устранены. Предостережения чаще всего объявляют юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Такая предупредительная мера применяется при наличии признаков готовящегося нарушения.

Руфия Кутляева