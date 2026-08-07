Рейсы из Антальи и Сочи задерживаются в аэропорту Оренбурга на несколько часов

Международный аэропорт Оренбурга имени Гагарина корректирует расписание из-за задержек рейсов. Самолет авиакомпании, выполняющий рейс по маршруту Анталья — Оренбург — Анталья, прибыл в областной центр с опозданием более чем на шесть часов: вместо 02:30 его ожидают в 08:55. В связи с этим обратный вылет перенесен с 04:30 на 15:30.

Задержка также коснулась рейса из Сочи: по расписанию борт должен был прибыть в Оренбург в 08:10 и вылететь обратно в 09:10, однако время сдвинуто на 12:10 и 13:15 соответственно.

Кроме того, сегодня в аэропорту Оренбурга совершил посадку самолет, следовавший из Махачкалы в Самару. Причиной стало введение временных ограничений в аэропорту назначения, которые в настоящее время сняты. Вылет борта в Самару запланирован на 08:05. Аэропорт Оренбурга продолжает работать в штатном режиме.

Яна Вежлева