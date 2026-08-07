Жителя Оренбурга задержали за поставку из Екатеринбурга сильнодействующих веществ для сбыта

Оперативники при поддержке наряда ДПС и бойцов Росгвардии задержали жителя Оренбурга при въезде в город на личном автомобиле Volkswagen Polo. Была получена информация о причастности 37-летнего жителя незаконному распространению сильнодействующих веществ. Сведения подтвердились, сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Во время досмотра в багажнике автомобиля обнаружены пакеты, в которых находилось порядка двух тыс. таблеток в блистерах. Согласно заключению эксперта, изъятые препараты содержат в своем составе прегабалин и трамадол общей массой порядка 800 граммов, свободный оборот которых в России запрещен.

По предварительным данным ведомства, задержанный приобрел крупную партию рецептурных веществ в Екатеринбурге через мессенджер для розничной продажи в Оренбурге.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Руфия Кутляева