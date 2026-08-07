В самарском аэропорту восемь рейсов задержаны и один отменен

Задержка и отмена вылета ряда самолетов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в пятницу, 7 августа. Информация размещена на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В частности, в Курумоче отложено отправление рейсов в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Пермь, Казань, Калининград и Анталью. Кроме того, отменен вылет самолета в Москву.

Ночью и утром в пятницу в Самарской области объявлялся режим беспилотной опасности. В аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов.

В настоящее время режим беспилотной опасности в регионе отменен. Курумоч работает в штатном режиме.

Георгий Портнов