Фигуры расставлены

В Ульяновской области завершилась процедура регистрации кандидатов в депутата Госдумы по одномандатным округам. Из прежних списков выдвинутых кандидатов выпал только один — самовыдвиженец Максим Петрушин, добровольно отказавшийся от участия в предвыборной кампании. По количеству зарегистрированных кандидатов эти выборы похожи на предыдущие, но несколько отличаются в меньшую сторону. Политологи считают, что особой конкуренции ждать не приходится, поскольку сильных политиков, которых можно было бы противопоставить фаворитам предвыборной кампании, нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В среду вечером истек срок предоставления документов на регистрацию кандидатов в депутаты Государственной думы. В четверг вечером на своем заседании избирательная комиссия Ульяновской области приняла решение о регистрации еще двух кандидатов — Владимира Кононова, выдвинутого партией «Единая Россия» по 186-му, Радищевскому одномандатному округу, и Игоря Южалина, выдвинутого экологической партией «Зеленые» по 185-му Ульяновскому одномандатному округу. Они сдали документы на регистрацию позднее других: Игорь Южалин — 27 июля, Владимир Кононов — 30 июля. Также своим постановлением облизбирком отказал в регистрации кандидату-самовыдвиженцу по 186-му округу, владельцу и директору ООО «Рембытстрой» Максиму Петрушину в связи с его заявлением об отказе от участия в избирательной кампании.

Таким образом, пояснили в облизбиркоме, процедура регистрации кандидатов в депутаты Госдумы завершилась, сформировавшийся на вечер четверга список окончательный.

Максим Петрушин был единственным самовыдвиженцем из числа кандидатов по двум округам. В избиркоме причин добровольного отказа от участия самовыдвиженца в предвыборной кампании не назвали, но предположили, что самовыдвиженец, вероятно, не смог собрать необходимое количество подписей. «Собрать 14 тысяч подписей просто невозможно, и итог был ясен изначально»,— сказал «Ъ» собеседник в комиссии. Сам Максим Петрушин сказал «Ъ», что снял свою кандидатуру «по семейным обстоятельствам». Он не стал отрицать, что не собрал требуемого количества подписей в свою поддержку, но отказался говорить, сколько конкретно удалось собрать. «Это коммерческая тайна»,— заявил экс-кандидат.

Всего в итоге по 185-му округу зарегистрировано девять кандидатов. Это вице-спикер регионального заксобрания Дмитрий Грачев (выдвинут ЛДПР); депутат гордумы Ульяновска от КПРФ, участник СВО Антон Шилов; первый вице-спикер заксобрания, секретарь реготделения «Единой России», гендиректор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко; вице-спикер заксобрания, председатель совета реготделения партии «Справедливая Россия» Андрей Седов; инструктор регионального отделения партии «Яблоко» Дмитрий Гондаренко; секретарь совета реготделения партии «Новые люди» Юрий Белоусов; выдвинутый партией «Родина» совладелец и заместитель директора димитровградского ООО «Технология», владелец и директор сельхозпредприятия «Ростагро», руководитель АНО многодетных семей «Все вместе» Алексей Якушев; выдвинутый партией «Зеленые» водитель автомобиля ООО «Защита» Игорь Южалин; от «Коммунистов России» — инженер-конструктор ООО «Фарос-Агро» Леонид Костиков.

По 186-му избирательному округу зарегистрированы 10 кандидатов: вице-спикер заксобрания Роман Султашов (от КПРФ); координатор ульяновского реготделения ЛДПР Сергей Маринин; владелец и директор ООО «Ферма», председатель одноименного кооператива, депутат гордумы Ульяновска и член центрального совета «Справедливой России» Григорий Матвеев; депутат гордумы Ульяновска, исполнительный директор ООО «Проект» Марат Аряпов (партия «Новые люди»); выдвинутый партией «Единая Россия» действующий депутат Госдумы, зампред комитета по науке и высшему образованию Владимир Кононов, ставший недавно председателем ВОИР; методист спортивной школы «Фаворит», зампред реготделения партии «Яблоко» Евгений Скрипкин; выдвинутый партией «Родина» преподаватель Ульяновского колледжа градостроительства и права Игорь Сафонов; от партии пенсионеров — зампред Общественной палаты Ульяновской области, кандидат медицинских наук, врач-гинеколог, пенсионер Владимир Малинин; от партии «Зеленые» — помощник депутата гордумы Ульяновска Анжелика Берестовская; от «Коммунистов России» — индивидуальный предприниматель Камиль Сафиуллин.

В сравнении с прошлыми выборами уровень конкуренции по численности кардинально не изменился, однако количество кандидатов в этом году все же несколько меньше: в 2021 году по Ульяновскому округу баллотировались 13 кандидатов, по Радищевскому — 11 кандидатов.

Почти все кандидаты по одномандатным округам — жители Ульяновской области. Исключением является только москвич Владимир Кононов.

Ульяновский политолог, член экспертного совета регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР» Николай Васин отмечает, что в «Единой России» фаворитами предвыборной гонки считают своих кандидатов Владимира Камеко и Владимира Кононова. По мнению политолога, несмотря на то, что уровень позитивного восприятия фаворитов среди избирателей не очень высокий, они все равно наберут, по всей вероятности, больше голосов, чем остальные кандидаты, потому что участников много, будет дробление электората, а явных и сильных соперников нет. В некотором роде конкуренцию, возможно, составит Антон Шилов. Определенные сюрпризы еще могут быть, хотя все равно трудно будет обойти фаворитов, на стороне которых большие мобилизационные возможности партии, финансы, ряд средств массовой информации.

Сергей Титов, Ульяновск