Владимир Путин присвоил самарской 76-й дивизии ПВО почетное наименование «гвардейской»

Дислоцированной в Самаре 76-й дивизии противовоздушной обороны присвоено почетное наименование «гвардейской». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Согласно документу, дивизия получила соответствующее наименование «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом» в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов, связанных с защитой Отечества и государственных интересов.

История дивизии началась в 1952 году, когда был сформирован зенитный ракетный Самарский полк. В 1963 году в Куйбышеве на основе расформированного 25-го отдельного корпуса ПВО развернули 28-ю дивизию противовоздушной обороны.

Соединение просуществовало до 1998 года, когда его расформировали. Следующий этап преобразований пришелся на 2009 год: в рамках военной реформы расформировали 76-ю дивизию, а на ее базе создали 8-ю бригаду воздушно-космической обороны.

Очередная реорганизация произошла 1 декабря 2014 года: соединение вновь получило статус дивизии и стало именоваться 76-й дивизией ПВО.

Георгий Портнов