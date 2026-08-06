Первый на Южном Урале океанариум откроется в Оренбурге 14 августа

В Оренбурге 14 августа откроется первый на Южном Урале и крупнейший в Приволжском федеральном округе океанариум. Он разместился в мегамолле «Мармелад» на площади более 2,5 тыс. кв. м. Как сообщили в дирекции компании, все обитатели уже прибыли в областной центр и адаптируются к новым условиям. Последними в океанариум завезли кубинских крокодилов. К открытию подрядчики завершили строительство аквариумов, акульего тоннеля, просторных вольеров и других помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Посетители смогут увидеть краснокнижных пингвинов Гумбольдта, редких платиновых скатов-альбиносов, семейство из трех варанов Сальватора, а также десятки видов тропических рыб, включая африканских цихлид, астронотусов Чили Ред и мексиканских амбистом. Океанариум станет новой точкой притяжения для жителей и гостей Оренбурга. На официальном сайте уже известна стоимость входных билетов: билет на одного взрослого в будние дни составляет 1000 руб., в выходные и праздники — 1300 руб. Для детей сумма в этих категориях составляет 800 и 1100 руб. соответственно.

Яна Вежлева