«Газпром бытовые системы» перенес юридический адрес из Петербурга в Пермский край

АО «Газпром бытовые системы» 5 августа сменило юридический адрес с Санкт-Петербурга на город Чайковский Пермского края. Как сообщает «Интерфакс»,

решение о смене места нахождения было принято в июле. Новый юридический адрес соответствует фактическому расположению Чайковского филиала компании — одного из ключевых производственных центров группы.

Ранее компания «Газпром бытовые системы» была зарегистрирована в Петербурге с 2016 года, а до этого — в Москве. Чайковский завод газовой аппаратуры выпускает бытовые газовые плиты с 1998 года. В последние годы компания инвестировала в модернизацию производства, а также заявляла о планах расширения выпуска бытовой техники в Пермском крае.

АО «Газпром бытовые системы» входит в структуру ПАО «Газпром» и производит бытовое газовое оборудование и комплектующие. В 2024 году компания также получила во временное управление российские активы Ariston и Bosch, а в 2025 году на бывшем заводе Bosch под ее управлением началось производство холодильников.