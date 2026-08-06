Самым доступным битопливным автомобилем семейства Lada стал Largus 2026 года

Наиболее доступным автомобилем в линейке Lada остается версия фургона Largus CNG 2026 года выпуска. Цена машины стартует от 1,26 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Универсал этой же модели предлагается от 1,35 млн рублей. При этом цена на Lada Vesta CNG с учетом всех доступных скидок начинается от 1,5 млн рублей.

Особенностью моделей является штатное газобаллонное оборудование, рассчитанное на работу со сжатым природным газом (метаном). По данным производителя, этот тип топлива сокращает эксплуатационные расходы в 2–3 раза, а совокупный запас хода превышает 1000 км.

Оборудование прошло заводские испытания, не требует внесения изменений в регистрационные документы и не ведет к утрате заводской гарантии. Кроме того, метан относят к числу менее взрывоопасных видов горючего по сравнению с пропаном и бензином, что учитывают при оценке эксплуатационной безопасности техники.

Георгий Портнов